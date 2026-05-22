Napoli c’è la disponibilità di Vincenzo Italiano | biennale con opzione le cifre del contratto

A Napoli, si parla di un nuovo accordo con l’allenatore Vincenzo Italiano, che avrebbe firmato un contratto biennale con opzione per un’ulteriore stagione. Le trattative si sono concluse con un’intesa formale, e le cifre del contratto sono state rese note. Dopo settimane di voci e speculazioni sul possibile ritorno di un altro tecnico, questa scelta sembra aver preso una piega diversa rispetto alle attese precedenti. La società ora si concentra sulla collaborazione con Italiano.

Dopo settimane di indiscrezioni e rumors sul possibile ritorno di Maurizio Sarri, il futuro della panchina del Napoli sembrerebbe prendere una direzione completamente diversa. Il tecnico toscano, infatti, avrebbe scelto l’Atalanta, facendo definitivamente tramontare l’ipotesi di un clamoroso ritorno in azzurro. Una decisione che avrebbe spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a cambiare strategia e a puntare con forza su un altro profilo. Il nome in cima alla lista sarebbe ora quello di Vincenzo Italiano, reduce da stagioni importanti alla guida del Bologna. L’allenatore piace per il suo calcio offensivo, moderno e aggressivo, caratteristiche considerate perfette per aprire un nuovo ciclo dopo l’era di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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[Claudio Raimondi] Se la squadra si qualifica per la CL, le possibilità che Allegri rimanga aumenterebbero. Se il club non si qualifica, Cardinale ha già una lista di potenziali sostituti. Questi includono Francesco Farioli, Vincenzo Italiano, Xavi e Xabi Alonso. : r/ reddit

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