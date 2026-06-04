Hockey pista | Trissino si impone nettamente a Bassano Serie scudetto sull’1-1

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle finali scudetto 2025-2026 di hockey su pista, Trissino ha vinto con un punteggio netto contro Bassano. Il risultato ha portato il punteggio complessivo sulla parità, con entrambe le squadre a 1 punto dopo le prime due partite. La partita disputata in trasferta ha visto il team ospite prevalere nettamente sull’avversario, ribaltando così il fattore campo.

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Nelle finali scudetto 2025-2026 della Serie A1 di hockey su pista, salta ancora una volta il fattore campo. Dopo la vittoria del Bassano in gara -1 a Trissino, gli ordini si ribaltano: questa volta sono stati Cocco e compagni a piazzare il colpo al PalaUbroker imponendosi nettamente per 0-4. Padroni di casa immobilizzati dalla superiorità dei rivali che vanno a segno in maniera “simmetrica”: 2 reti nel primo tempo con Silva e Malagoli e 2 reti nella prima sempre con gli stessi marcatori e nel medesimo ordine. Serie tricolore in parità nell’incrocio tutto veneto. Ora si guarda avanti, a gara -3: in programma domenica 7 giugno alle ore 18.00 al PalaDante di Trissino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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