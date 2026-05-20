Hockey pista | Bassano e Trissino secondo punto nelle semifinali playoff di Serie A1

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle semifinali playoff di hockey su pista della Serie A1 2025-2026, si sono disputate le gare -3 che hanno portato i primi due punti a Bassano e Trissino. Entrambe le squadre hanno ottenuto la vittoria e si sono messe in vantaggio 2-1 nelle rispettive serie contro Lodi e Valdagno. I risultati confermano il proseguimento delle sfide con le squadre che cercano di avvicinarsi alla finale di campionato. Le prossime partite potrebbero decidere le qualificazioni alle finali.

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Le gare -3 delle semifinali scudetto della Serie A1 2025-2026 di hockey pista sono ufficialmente andate in archivio premiando Bassano e Trissino, che si sono portate così entrambe avanti 2-1 nelle serie contro Lodi e Valdagno. Ipinazar e soci al PalaUbroker si sono imposti 3-2 sui lombardi, mentre nel derby veneto Cocco e compagni hanno tirato fuori una goleada incredibile battendo addirittura per 7-1 sui corregionali.  Ora si guarda al futuro delle serie: arrivano le gare -4. Bassano e Trissino hanno entrambe il primo match point per chiudere i conti, ma dovranno mettere a segno il colpo in trasferta – fra sabato 23 e domenica 24 maggio – se vorranno staccare il pass per le finali scudetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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