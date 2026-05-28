Trissino-Bassano A1 hockey pista 2026 | calendario serie scudetto orari tv streaming

La finale della Serie A1 di hockey su pista tra Trissino e Bassano si giocherà nel 2026, dopo settimane di playoff. È l’ultimo atto che assegna lo scudetto 2025-2026 e si svolgerà con il confronto tra le due squadre che hanno dominato la regular season. La data, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming non sono ancora state comunicate.

Dopo dure settimane di playoff, l’atto finale della Serie A1 di hockey su pista che vale lo scudetto 2025-2026 del campionato su rotelle è pronto ad andare in scena: Trissino-Bassano, quello più atteso e immaginato, vista anche la regular season portata avanti dalle due squadre. Derby vicentino: da una parte i campioni in carica del Trissino, dall’altra gli sfidanti del Bassano che mancavano da una serie finale scudettata da ben 17 anni. Si gioca al meglio delle 5 partite, chi prima riesce a fare proprie 3 gare si prende il titolo: gara -1 in programma il 31 maggio alle ore 18 al Pala Dante Di Trissino, poi si va in alternanza, fino all’eventuale gara -5 sempre a Trissino in programma il 14 giugno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Trissino vs Bassano (10-1) | HIGHLIGHTS SERIE A

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