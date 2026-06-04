Highlander Adventure 2026 | domani in Val di Sole prima edizione

Notizia in breve

Domani prende il via la prima edizione di Highlander Adventure 2026 in Val di Sole. L'evento prevede l'apertura del villaggio, il montaggio delle tende e i primi percorsi lungo i sentieri della zona. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà partecipanti di diverse provenienze. La preparazione delle strutture e l'organizzazione delle attività sono in corso in vista delle prime tappe dell'evento.