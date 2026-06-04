Highlander Adventure 2026 | domani in Val di Sole prima edizione
Domani prende il via la prima edizione di Highlander Adventure 2026 in Val di Sole. L'evento prevede l'apertura del villaggio, il montaggio delle tende e i primi percorsi lungo i sentieri della zona. La manifestazione si svolgerà nei prossimi giorni e coinvolgerà partecipanti di diverse provenienze. La preparazione delle strutture e l'organizzazione delle attività sono in corso in vista delle prime tappe dell'evento.
Parte domani l’evento ‘Highlander Adventure 2026'. Eh già, proprio nella giornata di domani si accenderanno le prime luci del villaggio, si monteranno le tende e inizieranno i primi passi lungo i sentieri della splendida Val di Sole. Scatta la prima edizione italiana di Highlander Adventure. Stiamo parlando del format internazionale sorto in Croazia e diventato in pochi anni uno dei fenomeni più interessanti del turismo outdoor di carattere esperienziale. Per tre giorni, esattamente dal 5 al 7 giugno, la montagna trentina accoglierà circa 160 partecipanti provenienti da tutto il mondo. Tutto ciò trasformandosi in una piccola comunità internazionale unita dalla voglia di rallentare, camminare e vivere la natura in maniera autentica. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
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