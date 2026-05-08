Oroarezzo 2026 apre domani la 45ma edizione

Domani si apre a Roma la 45ª edizione di Oroarezzo 2026, un evento dedicato all'oreficeria, all’argenteria e alla gioielleria. La manifestazione riunisce artigiani, aziende e professionisti provenienti da diverse parti del mondo, presentando prodotti, tecnologie e innovazioni del settore. Oltre alle esposizioni, sono in programma convegni e il primo congresso internazionale rivolto alla community business del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Roma, 8 mag. (AdnkronosLabitalia) - L'eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell'oreficeria, dell'argenteria e della gioielleria nazionale e internazionale, le tecnologie più innovativie eventi, convegni e il primo congresso internazionale per la business community. È tutto pronto per l'apertura della 45ma edizione di Oroarezzo, la manifestazione di Italian Exhibition Group che si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi da domani, sabato 9, fino a martedì 12 maggio. La cerimonia di apertura di Oroarezzo 2026 si terrà alle ore 12,00 in Auditorium con i saluti istituzionali di Maurizio Ermeti, presidente...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Oroarezzo 2026, apre domani la 45ma edizione Notizie correlate Oroarezzo 2026, apre domani la 45ª edizioneArezzo, 8 maggio 2026 – L’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria nazionale... OroArezzo apre le porte: al via la 45esima edizione, taglio del nastro con GasparriL’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria nazionale e internazionale, le... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Conto alla rovescia per OroArezzo 2026. Confartigianato orafi presente con 60 imprese associate; A OroArezzo le nuove rotte dell’export orafo con The global outlook 2026; Oroarezzo: al via la 45ma edizione del salone orafo-gioielliero di IEG; A OroArezzo le nuove rotte dell’export orafo. Oroarezzo 2026, apre domani la 45ma edizioneL’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria nazionale e internazionale, le tecnologie più innovativie eventi, convegni e il prim ... adnkronos.com OroArezzo apre le porte: al via la 45esima edizione, taglio del nastro con GasparriInaugurazione del salone di Italian Exhibition Group alle 12 ad Arezzo Fiere e Congressi. Oltre 350 espositori. Dell’84% made in Italy, oltre la metà è toscana ... arezzonotizie.it OroArezzo apre le porte: al via la 45esima edizione, taglio del nastro con Gasparri x.com OROAREZZO Can Erdogdu: “La dimensione internazionale del brand, conferma una visione in continua espansione. Guardiamo con particolare interesse al potenziale di crescita in Europa e Medio Oriente, mantenendo gli USA come mercato prioritario. Sul p - facebook.com facebook