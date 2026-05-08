Oroarezzo 2026 apre domani la 45ª edizione

Domani apre i battenti la 45ª edizione di Oroarezzo, la fiera dedicata all’oreficeria, all’argenteria e alla gioielleria. La manifestazione si svolge ad Arezzo e vede la partecipazione di aziende italiane e internazionali, con focus su tecnologia, eventi e convegni. Tra le novità, il primo congresso internazionale rivolto alla community del settore. La rassegna si protrarrà per diversi giorni, offrendo un panorama completo delle novità del settore.

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Arezzo, 8 maggio 2026 – L’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria nazionale e internazionale, le tecnologie più innovativie eventi, convegni e il primo congresso internazionale per la business community. È tutto pronto per l’apertura della 45ª edizione di Oroarezzo, la manifestazione di Italian Exhibition Group che si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi da domani, sabato 9, fino a martedì 12 maggio. La cerimonia di apertura di Oroarezzo 2026 si terrà alle ore 12:00 in Auditorium con i saluti istituzionali di Maurizio Ermeti, presidente Italian Exhibition Group,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oroarezzo 2026, apre domani la 45ª edizione Notizie correlate Pistoia Blues Festival 2026: grandi nomi internazionali e italiani per la 45ª edizione in Piazza DuomoDal 2 al 10 luglio 2026 Piazza Duomo a Pistoia si prepara a diventare il cuore pulsante della musica live con la 45ª edizione del Pistoia Blues... A Silvia e Laura Squizzato, giornaliste gemelle inviate del TG2, è stato assegnato il Premio televisivo e giornalistico Mario Celli, giunto alla sua 45ª edizione.Il 17 aprile alle 18 nella suggestiva Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico di Siena la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento (un'opera... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Conto alla rovescia per OroArezzo 2026. Confartigianato orafi presente con 60 imprese associate; Oroarezzo: al via la 45ma edizione del salone orafo-gioielliero di IEG; A OroArezzo le nuove rotte dell’export orafo con The global outlook 2026; A OroArezzo le nuove rotte dell’export orafo. Oroarezzo 2026, apre domani la 45ª edizioneInaugurazione del salone di Italian Exhibition Group alle 12 ad Arezzo Fiere e Congressi. Oltre 350 espositori. Dell’84% made in Italy, oltre la metà è toscana ... lanazione.it Oro, fiera sulla trincea della crisi. Calano gli affari, sale il prezzo: il caso approda alla CameraGrandi speranze sulla reazione dei buyers tra i padiglioni dell’evento al Palaffari. Crescono le aziende in cassa integrazione, si aprono i mesi decivisi per il comparto ... lanazione.it OROAREZZO Can Erdogdu: “La dimensione internazionale del brand, conferma una visione in continua espansione. Guardiamo con particolare interesse al potenziale di crescita in Europa e Medio Oriente, mantenendo gli USA come mercato prioritario. Sul p - facebook.com facebook