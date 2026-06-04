Hezbollah respinge l' accordo di cessate il fuoco

Hezbollah ha annunciato di aver rifiutato il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. In una dichiarazione, il gruppo militante ha affermato di aver comunicato ufficialmente questa decisione al presidente libanese, sottolineando che qualsiasi accordo deve essere considerato accettabile. La posizione di Hezbollah si aggiunge alle tensioni in corso tra le parti coinvolte nel conflitto.

Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco tra Libano e Israele, mediato dagli Stati Uniti. In una dichiarazione il gruppo militante afferma di aver "informato ufficialmente il presidente libanese Joseph Aoun del proprio rifiuto dell'accordo, insistendo sul fatto che qualsiasi accordo accettabile. 🔗 Leggi su Today.it

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Hezbollah Rejects Israel-Lebanon Ceasefire, Calls It One-Sided

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