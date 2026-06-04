Helena Prestes ha dichiarato di trovare fastidio il rumore continuo e le conversazioni rumorose nelle aree pubbliche. La partecipazione al Grande Fratello ha aumentato la sua notorietà in Italia, ma ha anche portato a queste rivelazioni. Prestes ha spiegato che preferisce ambienti tranquilli e silenziosi, evitando situazioni caotiche. La sua opinione si concentra su aspetti quotidiani legati al disagio provocato dal rumore e dalla confusione.

Helena Prestes continua il suo grande momento in seguito alla partecipazione al Grande Fratello che le ha dato grande popolarità in Italia. La modella brasiliana dopo aver passato un mese in America ha fatto ritorno in Italia dove ha preso parte ad un evento tenutosi sull'Isola di Capri in compagnia di Javier Martinez, il compagno con il quale ha una storia d'amore da quasi 2 anni. La donna ha partecipato alla nuova edizione di Vip Champion, una manifestazione in cui personaggi dell'imprenditoria, spettacolo e dello sport si incontrano nello sfondo della bellissima isola campana. Proprio Helena Prestes ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni alla pagina dell'evento su Instagram. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes svela: “Ecco cosa mi dà fastidio”, la rivelazione

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Helena Prestes svela il regalo segreto per Javier Martinez

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