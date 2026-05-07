Helena Prestes torna a far parlare di sé dopo quasi due anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello. Durante un’intervista, ha condiviso un suo pentimento legato all’esperienza nel reality, senza fornire dettagli specifici. La sua presenza nel programma aveva attirato l’attenzione per il carattere e la relazione con un altro partecipante. La sua rivelazione è stata riportata da vari mezzi di comunicazione, mantenendo il riserbo su alcuni aspetti.

Helena Prestes continua a far notizia a distanza di ormai quasi 2 anni dalla sua partecipazione al Grande fratello dove si era messa in mostra per il suo carattere e la sua relazione con Javier Martinez. La modella brasiliana ha pubblicato un nuovo video nel suo canale You Tube, dove ha risposto ad alcune curiosità da parte dei suoi fans. In particolare, Helena Prestes ha rivelato una cosa di cui si pente di aver fatto. L'ex gieffina ha dichiarato senza tanti peli sulla lingua: "E' il piercing al seno, l'ho fatto che avevo 15 anni perché poteva essere nascosto alla mamma. Ha fatto un male malissimo." La donna ha svelato che rifarebbe il salto col paracadute visto che possiede il brevetto.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes rivela: “Ecco di cosa mi pento”, la rivelazione

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