Helena Prestes e Javier Martinez sono al centro dell’attenzione dopo le ultime dichiarazioni rilasciate sulla loro relazione. I due si sono incontrati durante il Grande fratello 2024, evento che ha portato alla loro conoscenza e alla nascita di una storia d’amore che dura da oltre un anno. Le parole di Helena hanno suscitato entusiasmo tra i fan, alimentando il loro racconto pubblico.

Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. I due si sono conosciuti nel corso del Grande fratello 2024 dove hanno fatto sognare gli italiani grazie alla loro storia d'amore che va avanti da ormai oltre un anno. Nelle ultime ore, la modella brasiliana è tornata a sorprendere i suoi fans per un video pubblicato nel suo profilo Tiktok, dov'è molto attiva. Nel filmato si vede l'ex gieffina dichiarare le seguenti parole mentre si trucca il viso con alcuni prodotti di make-up: "si è svegliato Javi, devo andare a fare le coccole, che sono obbligatorie mi ha riempito di baci e mi ha mangiato praticamente metà dell trucco". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes e quella rivelazione su Javier Martinez che emoziona: ecco cosa ha detto

Helena Prestes e Javier Martinez, rivelazione bollente: cosa ha detto l’ex gieffinaHelena Prestes e Javier Martinez sono indubbiamente una delle coppie più seguite sui social in questo momento.

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Helena Prestes con il nostro amato Javier Martinez in diretta. ##neiperte #helenaejavier

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Eleganza che non ha bisogno di parole… Helena Prestes è pura classe, di quelle che si fanno notare senza mai esagerare #HelenaPrestes #Eleganza #Stile #BellezzaNaturale #FBLifeStyle facebook