Nella settimana cinematografica, alcuni film cercano di rivisitare due decenni distinti: gli anni ’80 e i Duemila. Un film ripropone un personaggio iconico di quel decennio, mentre un altro si ispira a una serie di commedie horror di inizio millennio. Entrambi puntano a riaccendere l’interesse del pubblico attraverso riferimenti e stili riconoscibili. Nessun dato indica, invece, nuove produzioni originali o aggiornamenti di storie già note.

I due film più grandi in uscita questa settimana puntano entrambi sulla nostalgia, anche se in modi diversi: Masters of the Universe è un grande film d’azione, tratto da una linea di giocattoli, che cerca di fare un discorso sul modo di essere maschi. Scary Movie invece è la più escapista possibile delle parodie. Poi raccontiamo anche la nuova realtà che da qualche decennio si sta affermando nel mondo dei cinema, i lab, cioè acceleratori che aiutano cineasti, sceneggiatori e produttori a fare i primi film. È arrivato Backrooms, girato da un ventenne che ha la sicurezza di un regista navigato, e soprattutto l’imprevedibile Hen C’è tutto un... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - He-Man fa il revival degli anni ’80 mentre Scary Movie quello dei Duemila

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hannah Montana 20th Anniversary Special | Official Trailer | Disney+ UK

Notizie e thread social correlati

Scary Movie 6, recensione: semplicemente, un film che non fa ridereIl film presenta una serie di battute ripetitive e poco divertenti, senza riuscire a catturare le sfumature nostalgiche del genere.

Scary Movie, niente è sacro: il nuovo trailer italiano segna il ritorno dei fratelli Wayans e del cast originaleParamount Pictures, Miramax ed Eagle Pictures hanno diffuso il nuovo trailer italiano di \

Si parla di: I film di giugno 2026: tutte le principali uscite cinematografiche da non perdere questo mese; I film in uscita al cinema a giugno 2026: il mese dei grandi ritorni, della fantascienza e del cinema d’autore.