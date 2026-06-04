Hardcore punk | i Circle Jerks tornano a Roma all’Invincible Fest

I Circle Jerks si esibiranno all’Invincible Fest all’Eur Social Park di Roma. La serata prevede anche altri generi musicali, anche se non sono stati specificati i dettagli. Gli artisti che apriranno il concerto dei punk hardcore non sono stati ancora annunciati. La manifestazione si svolge in un’area all’aperto e prevede diverse esibizioni musicali durante la serata.

Quali altri generi musicali animeranno la serata all'Eur Social Park?. Chi sono gli artisti che apriranno il concerto dei Circle Jerks?. Come ha influenzato la South Bay la scena punk mondiale?. Perché questo tour celebra il quarantesimo anniversario di Group Sex?.? In Breve Apertura con Purple Death e Underball prima dei Sottopressione all'Eur Social Park. Celebrazione 40° anniversario e ristampa commemorativa dell'album Group Sex del 1980. Festival prevede oltre venti concerti in location come Hacienda e Traffic. Collaborazione con Hub Music Factory per la stagione estiva romana. I Circle Jerks portano l’hardcore punk all’Eur Social Park domenica 14 giugno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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