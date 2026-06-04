Circle Jerks live a Eur Social Park

Dopo il sold out della precedente edizione al festival di maggio, il gruppo Circle Jerks si esibirà in un concerto estivo all’Eur Social Park. L’evento è organizzato da Invincible e segue il successo della manifestazione precedente, che si è svolta dal 14 al 17 maggio 2026 a Hacienda Roma.

Dopo il successo dell’ultima edizione sold out del festival tenutasi ad Hacienda Roma dal 14 al 17 maggio 2026, Invincible arriva con una nuova tappa estiva ad Eur Social Park insieme ai Circle Jerks. Invincible Fest è un festival musicale multigenere e fonda la sua identità sul dare risalto a. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Three Weeks, by Elinor Glyn PG8899

Notizie e thread social correlati

Roma si accende a ritmo di Indie Power all'Eur Social ParkVenerdì 29 maggio, l’Eur Social Park in Viale di Val Fiorita ospiterà una tappa di Indie Power, il party indie più grande d’Italia.

BTS trionfano su Circle Chart: dominio totale tra album e socialI dati più recenti dei classificamenti mensili e settimanali del Circle Chart mostrano che il gruppo musicale ha ottenuto risultati di rilievo sia...