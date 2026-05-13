Invincible Fest live a Hacienda Roma

A causa delle condizioni meteorologiche, Invincible Fest 2026 è stato trasferito a Hacienda Roma. La manifestazione si svolgerà dal 14 al 17 maggio 2026, con una serie di spettacoli distribuiti su quattro giorni. La scelta di spostare l’evento è stata comunicata per assicurare il regolare svolgimento degli spettacoli e la piena fruibilità per il pubblico.

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Per garantire il regolare svolgimento e la fruibilità degli show in programma, Invincible Fest 2026 si sposta per cause meteorologiche ad Hacienda Roma con una programmazione di quattro giorni dal 14 al 17 maggio 2026. Invincible Fest è un festival musicale multigenere e fonda la sua identità sul.🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Castle of Otranto by Horace Walpole - Full Audiobook Notizie correlate OPA! Greek Fest all'HaciendaDomenica 24 maggio 2026 torna a Roma l’Opa Greek Fest, uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla cultura greca. Leggi anche: Roma Libera Fest: musica live, Hippie Market e street food per il 25-26 aprile Argomenti più discussi: Modeselektor, Royksopp, Maruja e Gurriers fra i protagonisti a Roma di Invincible Fest: gli orari di live show e dj set; INTERVISTA INVINCIBLE FEST 2026 A PUZZLE 11-5-2026. The Boys Season 5 is the biggest stall out of any modern TV Show. And it's proof we should’ve had a comic-accurate animated series akin to Invincible rather than the prestige live-action slop. - reddit.com reddit visto che vi lamentate piccola carrellata di festival NON a milano questa primavera estate (limitati al punk HC ma io quello ascolto principalmente) della serie meno pugnette sui social, più alzare il culo dalla sedia. x.com Modeselektor, Royksopp, Maruja e Gurriers fra i protagonisti a Roma di Invincible Fest: gli orari di live show e dj setSi terrà questa settimana, da giovedì 14 a domenica 17 maggio, nella venue romana dell’Eur Social Park, Invincible Fest 2026, uno .. ondarock.it Invincible Fest 2026 all'Eur Social ParkInvincible Fest 2026 svela la line up completa della nuova stagione, che si terrà nella venue romana dell’Eur Social Park e per la prima volta con una programmazione di quattro giorni dal 14 al 17 ... romatoday.it