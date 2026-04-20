Dalle ' truffe romantiche' alle false offerte di lavoro | così la Postale ha svelato i segreti dei cyber-criminali a Genova
A Genova si è conclusa una tappa della campagna di prevenzione ‘InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online’, organizzata dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L’evento, che si è svolto nell’atrio porticato dal 17 al 19 aprile, ha attirato un pubblico numeroso. Durante le giornate sono stati illustrati vari metodi utilizzati dai cyber-criminali, tra cui truffe romantiche e false offerte di lavoro.
Si è conclusa con una significativa partecipazione di pubblico, a Genova, la tappa della campagna di prevenzione ‘InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online’, promossa dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica e ospitata dal 17 al 19 aprile nell’atrio porticato di.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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