Dalle ' truffe romantiche' alle false offerte di lavoro | così la Postale ha svelato i segreti dei cyber-criminali a Genova

A Genova si è conclusa una tappa della campagna di prevenzione ‘InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online’, organizzata dalla Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L’evento, che si è svolto nell’atrio porticato dal 17 al 19 aprile, ha attirato un pubblico numeroso. Durante le giornate sono stati illustrati vari metodi utilizzati dai cyber-criminali, tra cui truffe romantiche e false offerte di lavoro.