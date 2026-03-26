Ospedale Papardo sotto attacco hacker ripristini in corsa | Sicilia sempre più esposta ai cyber criminali

Nell’ospedale Papardo di Messina si sta lavorando per ripristinare i sistemi informatici dopo un attacco hacker avvenuto ieri. Le strutture stanno cercando di riportare alla normalità le funzioni digitali danneggiate. La situazione ha generato disagi all’interno della struttura, che si sta attivando per superare le criticità causate dall’attacco. La regione Sicilia si trova coinvolta in un episodio che evidenzia la crescente esposizione ai rischi informatici.

All’ospedale Papardo di Messina si continua a lavorare senza sosta per riportare alla piena operatività i sistemi informatici messi fuori uso dall’attacco hacker comunicato ieri. Una paralisi digitale che ha colpito terminali, database e piattaforme interne, con ripercussioni immediate sull’attività quotidiana: rallentamenti nelle prenotazioni, disagi per il personale sanitario e difficoltà nella gestione dei percorsi assistenziali. Dalla struttura ospedaliera fanno sapere che le operazioni di ripristino stanno procedendo in maniera progressiva, partendo dalle unità operative considerate più sensibili. In cima alle priorità ci sono reparti come Oncologia e Pronto Soccorso, dove la continuità assistenziale non può subire interruzioni prolungate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ospedale Papardo sotto attacco hacker, ripristini in corsa: Sicilia sempre più esposta ai cyber criminali Articoli correlati Pmi sotto attacco hacker. Cybercrime sempre più sofisticato e continuoMilano, 26 Febbraio 2026 – La cybersecurity è entrata in una fase di pressione strutturale, in cui l’aumento dei volumi, la diversificazione delle... Milano-Cortina sotto cyber-attacco: hacker russi contro hotel e ambasciate. Tajani: "Neutralizzati in tempo"Un sofisticato attacco informatico ha colpito siti collegati alle Olimpiadi di Milano-Cortina alla vigilia della cerimonia di apertura. Una raccolta di contenuti su Ospedale Papardo Discussioni sull' argomento Papardo nel caos: sistemi informatici paralizzati dagli hacker, assistenza comunque garantita; Attacco hacker all'ospedale Papardo di Messina: sistema in tilt. Cyber attacco all’ospedale Papardo, sistemi bloccati e disagiUn accesso informatico non autorizzato ha interessato nella notte i sistemi dell’azienda ospedaliera Papardo, provocando disservizi diffusi nella ... canalesicilia.it Attacco hacker all’ospedale Papardo di Messina: sistemi informatici in tilt e caos con le prenotazioniSono giornate caotiche all'ospedale Papardo di Messina, dove un attacco informatico ha mandato in tilt l'intero sistema operativo. newsicilia.it Bloccati accessi e prenotazioni. Avviato il ripristino dei dati in cloud. La direzione assicura: «Nessuna fuga di dati». Tutto l'articolo nei comment#memories #Papardo #Messina #ospedale #98zero #sanitàsiciliana - facebook.com facebook