Durante la campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid, il nome di Erling Haaland è stato usato come promessa elettorale da un candidato sfidante. La sua proposta prevedeva il possibile acquisto dell’attaccante del Manchester City. Tuttavia, questa dichiarazione ha generato reazioni legali, con minacce di azioni giudiziarie. La vicenda ha attirato l’attenzione sui metodi usati in campagna elettorale e sulle conseguenze di promesse di questo tipo.

La campagna elettorale per la presidenza del Real Madrid si è trasformata in un caso mediatico che coinvolge Erling Haaland, attaccante del Manchester City, il cui nome è stato utilizzato come principale promessa elettorale da Enrique Riquelme, sfidante dell’attuale presidente Florentino Perez. L’operazione, annunciata in televisione durante una trasmissione molto seguita in Spagna, è stata smentita sia dall’entourage del calciatore sia dal Manchester City, trasformando quella che doveva essere una dimostrazione di forza in una vicenda destinata ad alimentare le polemiche. Haaland al Real Madrid, la promessa e la smentita. Riquelme ha dichiarato pubblicamente che, in caso di vittoria alle elezioni del Real Madrid, avrebbe portato Haaland in maglia blanca. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Haaland al Real Madrid? Dalla promessa elettorale alla minaccia di azioni legali

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Haaland finally got his revenge vs Real Madrid

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