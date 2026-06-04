H14 | Barbara Eleonora e Luigi incassano 12 milioni a testa

Tre eredi di un patrimonio importante hanno ricevuto più di 12 milioni di euro ciascuno. La cifra deriva da una divisione ereditaria, senza dettagli sulla provenienza. La holding H14, coinvolta nella vicenda, sta investendo in settori tecnologici per il futuro. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla provenienza precisa delle somme o sui piani specifici della holding.

Come hanno ottenuto i tre eredi oltre 12 milioni di euro ciascuno?. Quali settori tecnologici sta puntando la holding H14 per il futuro?. Perché Eleonora Berlusconi ha deciso di accantonare l'intero utile in riserva?. Come verrà utilizzata la riserva straordinaria da 60 milioni di euro?.? In Breve H14 ha generato un utile di 31,9 milioni di euro nell'ultimo esercizio.. Dividendo 10 milioni di euro, H14 ha accantonato 21,9 milioni in riserva straordinaria.. I tre eredi hanno incassato 27,4 milioni tramite le holding controllate da Fininvest.. Holding Italiana Quattordicesima ha approvato un utile di 19,83 milioni a fine aprile.. Barbara, Eleonora e Luigi incassano 12 milioni a testa tra dividendi e investimenti H14. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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