Superenalotto due 5+1 incassano 289mila euro a testa | i numeri vincenti
Il concorso del Superenalotto di oggi, 14 aprile 2026, si è concluso senza la presenza di un '6', ovvero senza la combinazione vincente capace di assegnare il jackpot principale. Tuttavia, sono stati realizzati due risultati con cinque numeri più uno, che hanno portato a vincite di circa 289 mila euro ciascuno. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo l’estrazione e i premi sono stati assegnati ai fortunati giocatori.
(Adnkronos) – Nessun '6' al concorso del Superenalotto oggi, 14 aprile 2026, nel primo appuntamento della settimana. Centrati invece due 5+1 che vincono 289.411,83 ciascuno: le schedine vincenti sono state giocate a Terni e a Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza. Centrati anche otto '5' che vincono 23.375,57. Il jackpot per il prossimo concorso sale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, le estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti due “5”Le estrazioni di giovedì 29 gennaio 2026 di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto con numeri vincenti, quote e risultati degli ultimi concorsi.
Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 6 febbraio 2026: numeri vincenti e quote. Nessun 6, né 5+. Centrati cinque 5 da 28mila euroEstrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di venerdì 6 febbraio 2026: su Leggo.