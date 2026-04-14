Superenalotto due 5+1 incassano 289mila euro a testa | i numeri vincenti

Il concorso del Superenalotto di oggi, 14 aprile 2026, si è concluso senza la presenza di un '6', ovvero senza la combinazione vincente capace di assegnare il jackpot principale. Tuttavia, sono stati realizzati due risultati con cinque numeri più uno, che hanno portato a vincite di circa 289 mila euro ciascuno. I numeri estratti sono stati resi noti poco dopo l’estrazione e i premi sono stati assegnati ai fortunati giocatori.