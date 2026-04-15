Luigi Berlusconi, nato nel 1988 e figlio dell’ex presidente del Consiglio, e sua moglie Federica Fumagalli stanno aspettando il loro terzo figlio. La coppia conduce una vita riservata, trascorrendo il tempo con la famiglia e le sorelle di lui, Barbara ed Eleonora. La notizia è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulla data di nascita o altri aspetti della gravidanza.

Luigi Berlusconi, figlio più giovane della famiglia Berlusconi, nato nel 1988 dall’amore tra l’ex presidente del Consiglio e Veronica Lario, diventerà papà per la terza volta. La notizia la dà Chi. L’imprenditore è legato a Federica Fumagalli dal 2011, si sono conosciuti a una cena fra studenti alla Bocconi e sono arrivati all’altare nel 2020 con una cerimonia intima presso la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano: “Un segreto che hanno custodito per mesi, confidandolo solamente agli amici più stretti. Ma oggi la dolce attesa è confermata”, spiega il settimanale diretto da Massimo Borgnis che mostra le loro foto al parco Sempione a Milano in una tranquilla domenica pomeriggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luigi Berlusconi e la moglie Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: “Conducono una vita riservata, con la famiglia e le sorelle di lui, Barbara ed Eleonora”

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Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli aspettano il terzo figlio: dopo mesi di riservatezza, la notizia della gravidanza emerge e viene confermata. La coppia, sposata dal 2020 e già genitori di due bambini, continua a vivere il proprio rapporto lontano dai riflett - facebook.com facebook