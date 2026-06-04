Guida contromano a Torino vicino all’aeroporto la prova in un video | patente ritirata a un 81enne

Da virgilio.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 81 anni è stato fermato mentre guidava contromano vicino all’aeroporto di Torino-Caselle. La polizia ha registrato la scena in un video e ha ritirato la patente dell’automobilista. L’incidente si è verificato in un’area trafficata, dove il veicolo procedeva nella corsia opposta. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. L’autista è stato sottoposto a controlli e la patente è stata immediatamente sospesa.

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È stata ritirata la patente a un uomo di 81 anni che ha circolato contromano nei pressi dell’aeroporto di Torino–Caselle. L’episodio è stato documentato da un video consegnato alla Polizia Stradale, che ha permesso di identificare il responsabile e applicare la sanzione prevista. Le indagini e la collaborazione tra forze dell’ordine Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un automobilista si è presentato presso la Sottosezione Polizia Stradale di Torino per consegnare un filmato registrato dalla dash-cam del proprio veicolo. Nel video era chiaramente visibile un’auto che procedeva in contromano nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle, mettendo a rischio la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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