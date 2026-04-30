Abbiategrasso guida senza patente e in contromano sulla statale | 24enne denunciato

Un giovane di 24 anni è stato denunciato ad Abbiategrasso dopo essere stato sorpreso alla guida senza patente mentre percorreva la statale in contromano. La Polizia Locale ha fermato il veicolo e verificato la mancanza di documenti di guida, procedendo con le formalità di legge. L’uomo è stato segnalato alle autorità competenti, e il veicolo è stato sottoposto a sequestro.

Abbiategrasso (Milano), 30 aprile 2026 – Viaggiava in contromano sulla statale e senza patente: fermato dagli agenti di Polizia locale è stato infine denunciato per detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale, oltre alle pesanti sanzioni previste per la guida senza titolo. L’intervento della Polizia locale risale a qualche giorno fa: durante il consueto monitoraggio del territorio, gli agenti del nucleo Falchi si sono infatti imbattuti in un SUV che procedeva pericolosamente contromano lungo via Dante, nel tratto cittadino della SS 494. La manovra, compiuta in un’arteria fondamentale per il traffico locale, ha rischiato di travolgere gli automobilisti che procedevano nel corretto senso di marcia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Abbiategrasso, guida senza patente e in contromano sulla statale: 24enne denunciato Notizie correlate Controlli stradali ad Adrano, denunciato un 18enne per guida senza patenteNel complesso, sono state accertate diverse violazioni al codice della strada per un importo pari a 5. Guida senza patente un'auto rubata: 32enne denunciato dopo un lungo inseguimentoCremona, 30 marzo 2026 – Alla guida senza patente tenta una folle fuga a tutta velocità per le vie della città.