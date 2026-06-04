Il tribunale del Riesame ha disposto la restituzione delle somme sequestrate all’ex veterinario ravennate. La decisione riguarda un procedimento legale in corso e segna un passo importante nel caso. L’udienza ha confermato la revoca del sequestro preventivo sui soldi, senza ulteriori restrizioni. La vicenda giudiziaria coinvolge l’indagato in relazione a un procedimento penale ancora in corso. La decisione non prevede altre misure cautelari e si basa sulle evidenze presentate in sede di Riesame.

Nuovo capitolo giudiziario nella vicenda che coinvolge l’ex veterinario ravennate Mauro Guerra. Il Tribunale del Riesame ha infatti accolto in larga misura il ricorso presentato dalla difesa, disponendo la restituzione di una parte consistente delle somme che erano state sottoposte a sequestro nell’ambito del procedimento per reati tributari. Secondo quanto emerso, il collegio ha accolto le argomentazioni sostenute dall’avvocato Antonio Vincenzi, limitando il sequestro alla sola annualità fiscale 2015. Per il 2014, infatti, il relativo reato sarebbe ormai caduto in prescrizione, mentre per gli anni dal 2016 al 2019 la difesa aveva evidenziato come fosse intervenuto un accordo di adesione con l’ Agenzia delle Entrate, circostanza che il Riesame ha ritenuto rilevante ai fini della decisione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guerra, vittoria al Riesame. Disposta la restituzione delle somme sequestrate

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