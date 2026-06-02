Diplomati Magistrali licenziati dopo anno di prova superato e restituzione delle somme percepite Una storia della scuola italiana

Un gruppo di insegnanti con diploma magistrale conseguito entro il 2011 è stato licenziato dopo aver superato l’anno di prova e aver restituito le somme percepite. La vicenda riguarda docenti che avevano ottenuto il titolo e lavorato per anni, ma sono stati comunque esclusi dal ruolo. La decisione di licenziamento è stata comunicata dopo la restituzione delle somme, senza ulteriori chiarimenti ufficiali. La questione coinvolge il sistema scolastico e le norme sul riconoscimento delle qualifiche.

Pubblichiamo la lettera di un gruppo di insegnanti che, in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 200102 raccontano una vicenda che ha tenuto banco per parecchi anni, ma sulla quale sembrano essersi spenti i riflettori. Non per i contenuti della sentenza definitiva dell’Adunanza Plenaria, quanto per l’effetto che essa ha generato. Da un lato i licenziamenti, dall’altro chi lavora ancora con riserva o addirittura assunto. Siamo docenti diplomati magistrali che, per anni, hanno garantito il funzionamento della scuola pubblica italiana, spesso con contratti annuali rinnovati di anno in anno. Alcuni di noi insegnano da oltre vent’anni, entrando ogni settembre nelle classi con la stessa responsabilità, la stessa professionalità e lo stesso impegno dei colleghi di ruolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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