Sequestro Iacolino ricorso al Riesame | la difesa chiede la restituzione dei 90 mila euro

La difesa di Salvatore Iacolino si è rivolta nuovamente al tribunale del riesame di Palermo per chiedere la restituzione di 90 mila euro sequestrati. Dopo la decisione del gip di trasformare il sequestro disposto dalla Procura in un sequestro preventivo, gli avvocati Arnaldo Faro e Giuseppe Di Peri hanno presentato un nuovo ricorso. La vicenda riguarda il procedimento in corso e le misure patrimoniali adottate nell’ambito delle indagini.

La difesa di Salvatore Iacolino torna davanti ai giudici del tribunale del riesame di Palermo. Dopo che il sequestro disposto dalla Procura è stato trasformato dal gip in “sequestro preventivo”, gli avvocati Arnaldo Faro e Giuseppe Di Peri hanno presentato un nuovo ricorso per ottenere la restituzione dei circa 90 mila euro trovati nell’abitazione palermitana dell’ex direttore generale della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute. La modifica del provvedimento ha reso di fatto inutile la prima udienza fissata per il 30 marzo, che è stata rinviata a giovedì. Nel nuovo atto, i legali ribadiscono la piena liceità e tracciabilità delle somme, sostenendo che il denaro non abbia alcun legame con le ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione aggravata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Mafia e tangenti, la difesa di Iacolino presenta un nuovo ricorso al RiesameDopo la trasformazione del sequestro da "probatorio" in "preventivo", i legali chiedono la restituzione dei 90 mila euro e ribadiscono la liceità... Inchiesta su Salvatore Iacolino: i suoi legali presentano ricorso al Riesame contro il sequestroI legali dell'ormai ex direttore generale del Policlinico di Messina, Salvatore Iacolino , indagato per concorso esterno in associazione mafiosa... Temi più discussi: Iacolino, scatta nuovo sequestro per i 90mila euro trovati a casa. Il Riesame boccia il suo ricorso; Il TdR dichiara inammissibile il ricorso dell’ex dg Iacolino; Tangenti e appalti alla Regione, il Riesame annulla sequestro di 10 mila euro; Quella fiera delle mazzette alle Infrastrutture: arrestato funzionario regionale, sospeso il socio occulto del boss. Gli 87.790 euro sequestrati a Iacolino. I pm:Corruzione o ricettazionePALERMO – Tre buste, una sacca e un borsello pieni di soldi legati con delle fascette. Per la precisione 87.790 euro custoditi a casa di Salvatore Iacolino. La Procura di Palermo ha disposto il ... livesicilia.it Iacolino: Nessun patto col mafioso, i soldi sono risparmi e regaliPALERMO – Iter amministrativo regolare, nessun passaggio di denaro, né contatti con finalità illecite con l’imprenditore mafioso Carmelo Vetro. La difesa di Salvatore Iacolino contesta l’intera ricost ... livesicilia.it Confermati il carcere per l’ex dirigente Teresi e il boss Vetro, e il sequestro di 70mila euro all’ex manager Iacolino. Domiciliari per il funzionario Mangiapane, incastrato dalle intercettazioni: «Vuole quindici, pare che siamo alla fiera». - facebook.com facebook