Nuova ondata di attacchi nella guerra tra Russia e Ucraina ha causato vittime e danni in Crimea e vicino a Kiev. Giovedì 4 giugno, gli scontri hanno portato a morti e feriti, con gravi danni alle infrastrutture in entrambe le aree. La situazione si intensifica con continui attacchi reciproci, che coinvolgono anche incendi nelle zone vicine a Kiev. La escalation del conflitto prosegue senza pause.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Escalation senza sosta nel conflitto. La guerra tra Russia e Ucraina registra una nuova fase di intensi attacchi reciproci che, anche nella giornata di giovedì 4 giugno, hanno provocato morti, feriti e gravi danni infrastrutturali sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Le autorità dei due Paesi hanno confermato una serie di raid condotti con droni e missili, mentre sul terreno non si intravedono segnali concreti di riduzione delle ostilità. Attacco ucraino in Crimea: colpita Simferopol. Secondo quanto riferito dalle autorità installate da Mosca, un attacco ucraino avrebbe colpito la città di Simferopol, in Crimea, causando tre morti e sette feriti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Guerra Russia-Ucraina, nuova ondata di attacchi: vittime in Crimea e incendi vicino Kiev

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Guerra Russia-Ucraina: la pace è vicina - Unomattina 30/12/2025

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