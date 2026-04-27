Le navi da sbarco classe Ropucha "Yamal" e la "Filchenkov", quella per la raccolta di informazioni "Ivan Khurs", un caccia Mig-31 presso l'aeroporto di Belbek. Sono gli obiettivi colpiti in Crimea da un attacco ucraino con droni nella notte tra il 25 e il 26 aprile. Lo riportano gli 007 di Kiev, secondo cui l'operazione guidata dalle forze speciali Alpha con i droni a lungo raggio avrebbe colpito la base navale della flotta russa nel Mar Nero nella Sebastopoli occupata e l'aeroporto militare di Belbek. Gli obiettivi colpiti Tra gli obiettivi colpiti le grandi navi da sbarco della Marina russa Yamal e Filchenkov e il centro di addestramento Lukomka della Flotta del Mar Nero, il quartier generale dell'unità di ricognizione radiotecnica della difesa aerea russa e la stazione radar Mr-10M1 "Mys-M1".🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Guerra Ucraina, l'operazione di Kiev in Crimea: colpite tre navi da guerra e un caccia Mig-31

Notizie correlate

Iran, tre navi colpite da mine nello Stretto di Hormuz. Hezbollah: «Noi pronti a una lunga guerra» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle...

Guerra in Medio Oriente, tre navi colpite vicino allo stretto di HormuzL’11 marzo almeno tre navi sono state colpite vicino allo stretto di Hormuz, che ha un ruolo strategico cruciale nel conflitto in corso in Medio...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Ucraina-Russia, news oggi: arresto choc dell’FSB e attacchi su più fronti; Guerra in Ucraina: l’indice di gradimento di Putin scende per la prima volta sotto il 110%; La guerra di Trump prosciuga le scorte di missili: Spesi fino a 35 miliardi per bombardare l'Iran; Ucraina, allarme 007 Olanda: Russia si prepara a conflitto con la Nato.

Guerra Ucraina, l'operazione di Kiev in Crimea: colpite tre navi da guerra e un caccia Mig-31Le navi da sbarco classe Ropucha Yamal e la Filchenkov, quella per la raccolta di informazioni Ivan Khurs, un caccia Mig-31 presso l'aeroporto di ... ilmattino.it

Guerra Ucraina Russia, raid notturno su Odessa: colpiti edifici civili e ferite 13 personeMosca ha lanciato nella notte un nuovo attacco con droni contro Odessa, colpendo infrastrutture civili e ferendo almeno 13 persone. Le truppe ucraine stanno dispiegando ingenti forze per contrattaccar ... tg24.sky.it

Perché la guerra in Ucraina è in una cappa d'indifferenza x.com

Immagini delle bombe a Teheran, a Gaza. La guerra che in Ucraina fa parte del quotidiano già dall’inizio del 2022. A volte, guardando i reportage in televisione, dimentichiamo che migliaia di bambini vivono gli effetti dei conflitti. Vedono sparire le persone che - facebook.com facebook