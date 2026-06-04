Guerra Israele ultime notizie media | Tel Aviv attacca il sud del Libano tregua già violata

Questa mattina, l’esercito israeliano ha lanciato attacchi nel sud del Libano, poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. I bombardamenti hanno colpito diverse aree, senza dettagli sulle vittime o sui danni. L’attacco segna la prima violazione del cessate il fuoco, che era stato annunciato poco prima. Non ci sono ancora informazioni ufficiali sulle conseguenze immediate dell’operazione.

Beirut, 4 giugno 2026 - Israele ha condotto attacchi nel sud del Paese questa mattina, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano mediato a Washington. L'agenzia di stampa statale Nna ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale. Il presidente Usa ottimista su un accordo con Teheran nel fine settimana, invita a separare la questione Libano. Ma il ministro degli Esteri iraniano Araghci ieri ha avvisato: "Se attaccano Beirut risponderemo". https:www.quotidiano.netvideoesteriiran-lesercito-diffonde-immagini-dei-missili-contro-obiettivi-usa-nel-kuwait-kpgj0s5l Notizie in diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Guerra Israele-Iran, raid su Teheran e attacchi nel Golfo Persico – 1mattina News 02/03/2026

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Donald Trump ha spiegato ai leader di diversi Paesi arabi e musulmani, che si aspetta che normalizzino le relazioni con Israele se si raggiungerà un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran Per altre notizie abbonati al mio profilo bit.ly/4uU2AtZ #IranWar? x.com

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