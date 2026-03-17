Guerra degli Usa e di Israele in Iran le ultime notizie di oggi martedì 17 marzo Continuano i raid di Israele in Iran | Presi di mira Larijani e il capo dei Basij Tel Aviv bombarda anche il Libano L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso Hormuz

Da tpi.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, martedì 17 marzo, si registrano nuovi sviluppi nella escalation tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. Israele ha condotto raid aerei in Iran, colpendo obiettivi come Larijani e il capo dei Basij, e ha anche bombardato il Libano. Nel frattempo, l’Iraq sta negoziando con l’Iran per il transito delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz.

Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.440 morti persone sono rimaste uccise e più di 18.550 sono state ferite dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 850 le vittime registrate e più di 2.100 i feriti dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah, che hanno anche provocato quasi un milione di sfollati. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise quasi una quarantina di persone dal 28 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Tpi.it

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