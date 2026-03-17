Guerra degli Usa e di Israele in Iran le ultime notizie di oggi martedì 17 marzo Continuano i raid di Israele in Iran | Presi di mira Larijani e il capo dei Basij Tel Aviv bombarda anche il Libano L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso Hormuz
Oggi, martedì 17 marzo, si registrano nuovi sviluppi nella escalation tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. Israele ha condotto raid aerei in Iran, colpendo obiettivi come Larijani e il capo dei Basij, e ha anche bombardato il Libano. Nel frattempo, l’Iraq sta negoziando con l’Iran per il transito delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz.
Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.440 morti persone sono rimaste uccise e più di 18.550 sono state ferite dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 850 le vittime registrate e più di 2.100 i feriti dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah, che hanno anche provocato quasi un milione di sfollati. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise quasi una quarantina di persone dal 28 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Tpi.it
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