Oggi, martedì 17 marzo, si registrano nuovi sviluppi nella escalation tra gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. Israele ha condotto raid aerei in Iran, colpendo obiettivi come Larijani e il capo dei Basij, e ha anche bombardato il Libano. Nel frattempo, l’Iraq sta negoziando con l’Iran per il transito delle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz.

Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.440 morti persone sono rimaste uccise e più di 18.550 sono state ferite dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 850 le vittime registrate e più di 2.100 i feriti dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah, che hanno anche provocato quasi un milione di sfollati. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise quasi una quarantina di persone dal 28 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Continuano i raid di Israele in Iran: “Presi di mira Larijani e il capo dei Basij”. Tel Aviv bombarda anche il Libano. L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso Hormuz

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