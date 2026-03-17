Oggi, martedì 17 marzo, si registrano diversi eventi legati alle tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Israele ha effettuato raid in Iran, colpendo alcune figure come Larijani e il capo dei Basij, e ha lanciato attacchi anche sul Libano. Nello stesso giorno, si sono verificati esplosioni a Doha e Dubai, mentre l’ambasciata americana a Baghdad è stata presa di mira. L’Iraq sta negoziando con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso Hormuz.

Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.440 morti persone sono rimaste uccise e più di 18.550 sono state ferite dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 850 le vittime registrate e più di 2.100 i feriti dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah, che hanno anche provocato quasi un milione di sfollati. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise quasi una quarantina di persone dal 28 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Guerra degli Usa e di Israele in Iran, le ultime notizie di oggi, martedì 17 marzo. Continuano i raid di Israele in Iran: “Presi di mira Larijani e il capo dei Basij”. Tel Aviv bombarda anche il Libano. Diverse esplosioni a Doha e Dubai. Attaccata l’ambasciata Usa a Baghdad. L’Iraq tratta con l’Iran il passaggio delle petroliere attraverso Hormuz

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