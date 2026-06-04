Guerra in Delfin | Rocco Basilico diffida il board per le quote
Un notaio ha diffidato il consiglio di amministrazione della società Delfin riguardo alle quote azionarie. La decisione arriva dopo che Nicoletta Zampillo ha preso iniziative che potrebbero influenzare la distribuzione delle quote. La mossa di Zampillo ha sollevato dubbi sulla trasparenza del processo e sulla possibile presenza di conflitti di interesse nel ruolo del notaio coinvolto. La questione ha portato a una crisi interna nel board della società.
Perché la mossa di Nicoletta Zampillo mette in crisi il board?. Chi è il notaio coinvolto nel possibile conflitto d'interessi societario?. Come influirà lo scontro familiare sul finanziamento da 11 miliardi?. Quali asset strategici rischiano instabilità a causa del contenzioso legale?.? In Breve Nicoletta Zampillo contesta l'usufrutto del 12,5% di Delfin concesso a Basilico nel luglio 2022.. Leonardo Maria Del Vecchio punta a guidare la holding con il 37,5% delle quote.. Lmdv Fin negozia un finanziamento da 11 miliardi con Unicredit, Crédit Agricole e BNP Paribas.. Il notaio Mario Notari siede nel board nonostante abbia redatto l'atto del luglio 2022. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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