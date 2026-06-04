Guerra in Delfin | Rocco Basilico diffida il board per le quote

Notizia in breve

Un notaio ha diffidato il consiglio di amministrazione della società Delfin riguardo alle quote azionarie. La decisione arriva dopo che Nicoletta Zampillo ha preso iniziative che potrebbero influenzare la distribuzione delle quote. La mossa di Zampillo ha sollevato dubbi sulla trasparenza del processo e sulla possibile presenza di conflitti di interesse nel ruolo del notaio coinvolto. La questione ha portato a una crisi interna nel board della società.