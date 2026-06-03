Rocco Basilico, ex amministratore di Delfin, ha inviato una diffida al consiglio di amministrazione della società, affermando di non poter essere escluso dall’azienda. La comunicazione arriva dopo le tensioni legate all’eredità del fondatore e alla gestione della società. Basilico sostiene di avere diritti che non possono essere revocati senza un procedimento legale. La vicenda si inserisce nel contesto di dispute interne sulla governance e la proprietà dell’azienda.

Milano – Nuovo capitolo nell’eredità Del Vecchio dopo che Nicoletta Zampillo, vedova del fondatore di Luxottica, ha annunciato di voler rimettere in discussione la rinuncia all’usufrutto che nel luglio 2022 aveva sottoscritto a favore del figlio Rocco Basilico (nato dal suo primo matrimonio con il banchiere Paolo Basilico) sul 12,5% della holding Delfin, la cassaforte del gruppo che controlla fra l’altro EssilorLuxottica e detiene importanti partecipazioni in Mps, Unicredit e Generali. Mercoledì 3 giugno Rocco Basilico ha impugnato l’ultima decisione della madre e con una lettera dei suoi avvocati, svelata dal Corriere della Sera, ha intimato a Delfin di non procedere a modificare il suo status di socio ed evitare qualsiasi azione che possa mettere in discussione il suo ruolo come legittimo azionista. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Delfin, Rocco Basilico diffida il cda: “Non potete escludermi”

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