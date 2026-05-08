Rocco Basilico fa ricorso in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin Fonti | l' iniziativa non impedisce il passaggio del 25% a Leonardo Maria Del Vecchio

Rocco Basilico, uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, ha presentato un ricorso presso il tribunale del Lussemburgo contro una procedura relativa alla vendita di quote di Delfin. Fonti vicine alla vicenda riferiscono che questa azione legale non blocca il trasferimento del 25% delle quote a Leonardo Maria Del Vecchio, anche se la disputa riguarda l'iter di vendita e le modalità di gestione delle partecipazioni. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di questioni legali e patrimoniali tra gli eredi.

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Roma, 8 maggio 2026 - Uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, Rocco Basilico, ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la procedura per il passaggio del 25% di Delfin a Leonardo Maria Del Vecchio per circa 10 miliardi in parallelo con la decisione di aumentare la distribuzione dei dividendi ai soci della holding lussemburghese. Fonti finanziarie segnalano tuttavia che l'iniziativa non impedisce il trasferimento delle quote e l 'operazione va quindi avanti. Secondo Basilico la procedura che autorizza il trasferimento delle partecipazioni pari al 12,5% ciascuna da Paola e Luca Del Vecchio a Leonardo Maria non ha ottenuto l'approvazione coi voti richiesti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rocco Basilico fa ricorso in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin. Fonti: l'iniziativa non impedisce il passaggio del 25% a Leonardo Maria Del Vecchio Notizie correlate Delfin: l’assemblea approva il passaggio delle quote a Leonardo Maria Del VecchioVia libera degli eredi Del Vecchio al passaggio di due quote dei figli Luca e Paola, pari complessivamente al 25% del capitale, al fratellastro... Sì da assemblea Delfin a passaggio quote di due fratelli a Leonardo Maria Del VecchioL'assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all'acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Perché la disputa Del Vecchio-Basilico può riscrivere tutto in Delfin; Ricordo di Basilico in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin. Rocco Basilico fa ricorso in Lussemburgo contro procedura per vendita quote Delfin. Fonti: l'iniziativa non impedisce il passaggio del 25% a Leonardo Maria Del VecchioSecondo uno degli eredi di Leonardo Del Vecchio, la procedura non avrebbe ottenuto l'approvazione coi voti richiesti. Fonti finanziarie segnalano che, nonostante il ricorso, l’operazione sul trasferim ... quotidiano.net Riassetto Delfin-Del Vecchio, Rocco Basilico fa ricorso contro il fratellastro Leonardo MariaLa contestazione arriva in parallelo alla decisione di aumentare la distribuzione dei dividendi ai soci di Delfin ... affaritaliani.it Rocco Basilico ha fatto ricorso alla Corte del Lussemburgo contro la procedura per il passaggio del 25% di Delfin a Leonardo Maria Del Vecchio per circa 10 miliardi in parallelo con la decisione di aumentare la distribuzione dei dividendi ai soci della holding l - facebook.com facebook Famiglia Del Vecchio, Rocco Basilico fa ricorso in Lussemburgo contro il riassetto da 10 miliardi della holding #Delfin x.com