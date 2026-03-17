La corte d’appello del Vaticano ha deciso di annullare definitivamente il processo contro il cardinale Giovanni Angelo Becciu riguardo all’acquisto di un palazzo a Londra. Di conseguenza, tutte le fasi giudiziarie devono essere ripetute da zero. La decisione riguarda esclusivamente il procedimento legale in corso e non coinvolge altre questioni. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore.

Tutto da rifare. Il processo vaticano nei confronti del cardinale sardo Giovanni Angelo Becciu sull’acquisto del palazzo di Londra dovrà essere rifatto da zero. Lo riporta il Corriere della Sera, che dà conto della decisione della Corte d’Appello del tribunale della Santa Sede, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle difese degli imputati. La vicenda. Al centro della vicenda ci sono, tra gli altri, il cardinale Becciu, il finanziere Raffaele Mincione e Cecilia Marogna, coinvolti nell’operazione immobiliare condotta quando Becciu era sostituto della Segreteria di Stato. La Corte ha accolto le eccezioni sollevate dagli avvocati, che avevano contestato vizi procedurali nell’avvio del processo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Processo da rifare al cardinale Becciu per il palazzo acquistato a Londra: la corte d’appello del Vaticano annulla tutto

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