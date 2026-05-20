Dopo un infortunio alle vertebre, il ciclista ecuadoregno della squadra Uae-Xrg ha ottenuto tre vittorie di tappa in questa edizione del Giro. La sua stagione era iniziata con una caduta durante il Tour Down Under, ma si è poi risollevato conquistando successi importanti in diverse tappe. In totale, ha vinto in undici tappe, dimostrando una notevole ripresa. La sua presenza si è fatta notare in modo significativo nel corso della corsa.

Jhonatan Narvaez – la h è proprio lì, dopo la J, non è un errore – si porta dietro da sempre il soprannome di El Lagarto, la lucertola. "In origine era di mio fratello, anche lui ciclista. Mi chiamano così perché questo animale mangia molto velocemente", ha sempre spiegato l’ecuadoriano della Uae-Xrg che di questo Giro d’Italia è veramente un grande protagonista con 3 successi di tappa su 11 compresa quella di oggi a Chiavari. Non c’è dubbio che la corsa della Gazzetta sia la sua preferita perché sui 18 successi da professionista, 5 sono state tappe rosa. E dire che nel 2026 Jhonatan è arrivato al Giro al Giro con pochissimi giorni di corsa nelle gambe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tre vittorie di tappa dopo l'infortunio alle vertebre: così la "lucertola" Narvaez è rinata al Giro

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