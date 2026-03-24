Sequestrati 13 esemplari di corallo a rischio estinzione all' aeroporto di Palermo

Nell’ambito delle quotidiane attività svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza e per il contrasto dei traffici illeciti presso l’aeroporto internazionale “Falcone - Borsellino” di Palermo, i funzionari del Distaccamento locale dell'UADM Sicilia 1 e i Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sottoposto a sequestro 13 esemplari di corallo a rischio estinzione. Nel corso di due distinti controlli doganali, eseguiti sulla base di mirate analisi di rischio, sono stati intercettati dai funzionari doganali due turisti italiani che - provenienti dalle Mauritius e dalle Maldive - avevano occultato nei... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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