Guasto idrico risolto in centro e in zona Oreto ma la condotta principale che alimenta la città non è stata ancora riparata

Il guasto idrico che aveva interessato i distretti Oreto-Stazione e Centro storico è stato risolto durante la giornata. Tuttavia, la condotta principale che fornisce acqua alla città non è ancora stata riparata. Amap ha comunicato che l’intervento ha riguardato solo le reti secondarie, lasciando ancora il problema aperto sulla condotta principale. Nessuna informazione è stata fornita sui tempi previsti per la riparazione definitiva.

Amap informa che il problema tecnico che nelle scorse ore ha interessato i distretti idrici Oreto-Stazione e Centro storico è stato risolto nel corso della giornata. “Le reti e le sottoreti di distribuzione sono attualmente in fase di pressurizzazione, operazione necessaria per riportare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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