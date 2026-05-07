Guasto alla condotta in zona sud | stop all’acqua a Santa Margherita tecnici al lavoro

Un guasto improvviso alla condotta principale di adduzione ha interrotto temporaneamente l’erogazione dell’acqua nell’abitato di Santa Margherita, nella zona sud di Messina. Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati di riparare il danno e ripristinare il servizio nel minor tempo possibile. La sospensione dell’acqua interessa le abitazioni della zona fino a nuove comunicazioni da parte delle autorità competenti.

Un guasto improvviso alla condotta principale di adduzione ha causato la sospensione temporanea del servizio idrico nell’abitato di Santa Margherita, nella zona sud di Messina. Il problema si è verificato lungo via Comunale S. Margherita, nel tratto compreso tra il civico 27 e il civico 215.Sul.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Guasto alla condotta DN300: stop all’acqua tra Ortona e FrisaUn guasto improvviso alla condotta principale DN300, situata nella zona di San Iorio a Lanciano, ha costretto la Sasi a interrompere il flusso idrico... Guasto alla condotta, stop all’acqua a Pellezzano: sospensione idrica fino alle 19Disagi a Pellezzano nella giornata di oggi a causa di un’improvvisa interruzione idrica.