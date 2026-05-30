Il nuovo centro della vita notturna milanese è fuori controllo ma la zona è stata esclusa dall' ordinanza anti-movida

Da tgcom24.mediaset.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Milano, il centro della vita notturna presenta problemi di ordine pubblico, con urla fino a tarda notte, auto danneggiate e rifiuti lasciati per strada. Nonostante l’emergenza legata alla movida, questa zona è stata esclusa dall’ordinanza che mira a limitare il fenomeno. La situazione ha portato a un aumento delle segnalazioni da parte dei residenti e delle forze dell’ordine. La gestione dei comportamenti notturni rimane critica in questa area, che continua a essere frequentata da molti giovani.

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Urla fino a notte fonda, auto vandalizzate, rifiuti abbandonati per strada. È emergenza "malamovida" anche in pieno centro, a Milano. Situazione ormai insostenibile, lamentano in particolare i residenti della zona Sant'Ambrogio. Nei prossimi giorni entreranno in vigore le norme anti-movida selvaggia, ma tutta quest'area è stata esclusa dall'ordinanza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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