Guardate via della Ferrovia Voragini e verde fuori controllo viaggio sulla strada trappola | Qui si rischia di farsi male

Da ilrestodelcarlino.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Via della Ferrovia presenta numerose voragini e aree verdi in stato di abbandono, creando una strada pericolosa. La carreggiata è deteriorata, con buche profonde che ostacolano il transito e aumentano il rischio di incidenti. La strada, poco frequentata, diventa un percorso difficile e insicuro per chi deve passare, specialmente in condizioni di scarsa visibilità. Residenti e automobilisti segnalano la situazione come urgente da sistemare per evitare possibili infortuni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Iniziamo col dire che non è una strada che si percorre tanto frequentemente. A meno che non abiti da quelle parti e non puoi farne a meno. Questo è senza dubbio un bene perchè difficilmente capita di vedere cose del genere in piena città. Siamo in via della Ferrovia, la strada che collega il quartiere di Vallemiano a Pietralacroce. Un budello d’asfalto (?) che scorre parallelamente alla linea ferroviaria che attraversa il cuore di Ancona. Linea ferroviaria che nessuno vede però perchè la vegetazione che cresce a ridosso dei binari è talmente alta da oscurare anche il cielo. Le piante e i rovi coprono tutto, persino la segnaletica stradale posizionata dal parco del Conero per indicare la ciclopedonale che attraverso le colline conduce fino alla baia di Portonovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

guardate via della ferrovia voragini e verde fuori controllo viaggio sulla strada trappola qui si rischia di farsi male
© Ilrestodelcarlino.it - Guardate via della Ferrovia. Voragini e verde fuori controllo, viaggio sulla strada trappola: "Qui si rischia di farsi male"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: L’arbitro Lahyani rischia di farsi male per colpa della spidercam: bizzarro incidente a Miami

Esce fuori strada, si schianta e rischia di abbattere un palo della luce: grave incidente a San LuigiUn grave incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Carlo de Marchesetti, nel rione di San Luigi, vicino all'orto botanico.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web