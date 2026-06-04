Via della Ferrovia presenta numerose voragini e aree verdi in stato di abbandono, creando una strada pericolosa. La carreggiata è deteriorata, con buche profonde che ostacolano il transito e aumentano il rischio di incidenti. La strada, poco frequentata, diventa un percorso difficile e insicuro per chi deve passare, specialmente in condizioni di scarsa visibilità. Residenti e automobilisti segnalano la situazione come urgente da sistemare per evitare possibili infortuni.

Iniziamo col dire che non è una strada che si percorre tanto frequentemente. A meno che non abiti da quelle parti e non puoi farne a meno. Questo è senza dubbio un bene perchè difficilmente capita di vedere cose del genere in piena città. Siamo in via della Ferrovia, la strada che collega il quartiere di Vallemiano a Pietralacroce. Un budello d’asfalto (?) che scorre parallelamente alla linea ferroviaria che attraversa il cuore di Ancona. Linea ferroviaria che nessuno vede però perchè la vegetazione che cresce a ridosso dei binari è talmente alta da oscurare anche il cielo. Le piante e i rovi coprono tutto, persino la segnaletica stradale posizionata dal parco del Conero per indicare la ciclopedonale che attraverso le colline conduce fino alla baia di Portonovo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Guardate via della Ferrovia. Voragini e verde fuori controllo, viaggio sulla strada trappola: "Qui si rischia di farsi male"

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