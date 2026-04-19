Esce fuori strada si schianta e rischia di abbattere un palo della luce | grave incidente a San Luigi

Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio in via Carlo de Marchesetti, nel rione di San Luigi, vicino all'orto botanico. Un'auto è uscita fuori strada, ha sbattuto contro un palo della luce e ha rischiato di abbatterlo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le cause che hanno portato l’incidente non sono ancora chiare. Nessuna informazione è stata fornita sui conducenti coinvolti.

Come sia finita lì nessuno, o quasi, sembra saperlo. Spettacolare incidente oggi pomeriggio in via Carlo de Marchesetti, nel rione di San Luigi a poca distanza dall'orto botanico. Una vettura di grossa cilindrata è andata a schiantarsi fuori strada, rischiando poi di abbattere un palo della luce.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Incidente a Roma: perde il controllo della moto e si schianta contro un palo della luce, morto 53enneIncidente mortale a Roma dove nella serata di lunedì 23 marzo ha perso la vita un uomo italiano di 53 anni che, a bordo di un moto, si è schiantato... Leggi anche: Esce di strada e si schianta contro un palo: conducente liberato dalle lamiere