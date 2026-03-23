L'arbitro Lahyani rischia di farsi male per colpa della spidercam | bizzarro incidente a Miami
Incidente a Miami durante la partita persa da Medvedev contro Cerundolo: l'arbitro Lahyani ha rischiato di cadere e farsi male a causa della spidercam. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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