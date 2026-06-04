Gruppo G della Coppa del Mondo 2026 | anteprima pronostico giocatori da guardare calendario e palinsesto TV

2026-06-04 09:00:00 Il web non parla d’altro: Anteprima del Gruppo G La Generazione d’Oro del Belgio è scomparsa da tempo, ma possiede ancora qualità sufficienti per giustificare il suo status di favorito del girone. L’Iran è la seconda squadra in classifica e sarà forte – a condizione che riesca a calmare il rumore che inevitabilmente seguirà ogni sua mossa negli Stati Uniti. La stella egiziana Mohamed Salah vedrà questa come un’opportunità per mostrare al mondo che è ancora uno dei grandi del gioco in vista del trasferimento estivo dal Liverpool. La Nuova Zelanda offrirà atletismo e organizzazione ma basterà? Le partite del Gruppo G della Coppa del Mondo e dove guardarle. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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La rosa dellInghilterra per il Mondiale 2026 è già una barzelletta.

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