Oggi si è diffusa un'anteprima del Gruppo E della Coppa del Mondo 2026, evidenziando le possibili sfide e i protagonisti da tenere d'occhio. Sono stati condivisi dettagli sul calendario delle partite e sulle trasmissioni TV. Il gruppo potrebbe regalare partite interessanti e sorprese, senza però ancora conoscere i risultati o le formazioni definitive.

2026-06-03 10:00:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima del Gruppo E Il Gruppo E ha il potenziale per proporre ogni sorta di intriganti trame sulla Coppa del Mondo. Tra le favorite pre-torneo, la Germania ha avuto momenti difficili nelle ultime edizioni e spera di evitare l’uscita dalla fase a gironi per la terza volta consecutiva. Nel frattempo, sia l’Ecuador che la Costa d’Avorio potrebbero facilmente rivendicare il titolo di cavalli oscuri di quest’anno, mentre Curaçao, che ha fatto la storia, spera di ottenere un serio shock nella loro campagna di debutto. Le partite del Gruppo E della Coppa del Mondo e dove guardarle. Apparecchio... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Coppa del Mondo 2026 Gruppo E: anteprima, pronostico, giocatori da guardare, calendario e dettagli TV

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FIFA World Cup 2026 Group E Preview | Germany, Curacao, Ivory Coast & Ecuador | AD1Z

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