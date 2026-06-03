Coppa del Mondo 2026 Gruppo F | anteprima pronostico giocatori da guardare calendario e dettagli TV

Il Gruppo F della Coppa del Mondo 2026 viene descritto come il più equilibrato dell’intera competizione. La fase si svolgerà a partire dal 2026-06-03, con dettagli sul calendario e sui giocatori da tenere d’occhio. La notizia ha suscitato reazioni sui social, con commenti e polemiche, ma non sono stati forniti dettagli specifici sui team o sulle partite. La copertura televisiva sarà disponibile secondo i canali ufficiali.

Il Gruppo F potrebbe essere il girone più equilibrato dell’intera Coppa del Mondo. L’Olanda arriva favorita, ma negli ultimi anni il Giappone ha battuto Germania, Spagna, Inghilterra e Brasile e non è più una squadra che nessuno sottovaluta. La Svezia possiede due degli attaccanti più pericolosi del torneo. La Tunisia è compatta, disciplinata e ha subito solo cinque gol in tutta la campagna di qualificazione alla CAF. Allenatore: Ronald Koeman Qualificazione: qualificazioni UEFA Miglior Coppa del Mondo: secondo classificato (1974, 1978, 2010) L’Olanda ha raggiunto tre finali di Coppa del Mondo senza vincerne una. Quel peso di storia segue la squadra di Ronald Koeman in Nord America, ma c’è la sincera convinzione che questa generazione abbia le qualità per arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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