Il mistero delle persone che entrano ed escono dai tombini di New York

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state segnalate diverse persone che si muovono tra i tombini di una zona di New York, entrando e uscendo con frequenza. Alcune vengono viste cambiare abiti in auto vicine prima di scomparire nel nulla. Non ci sono altre persone o veicoli coinvolti nelle sequenze osservate, e nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita. La polizia ha avviato indagini senza aver ancora identificato i soggetti coinvolti.

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Persone che entrano ed escono dai tombini, che si cambiano nelle auto vicine e poi svaniscono nel nulla. Dopo diverse segnalazioni e i video che hanno iniziato a circolare sui social, la polizia statunitense ha deciso di indagare per dare una spiegazione a questi comportamenti insoliti. Nelle. 🔗 Leggi su Today.it

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