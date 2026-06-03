New York entrano ed escono a gruppi nelle fogne Mistero in città

Gruppi di persone si muovono all’interno delle fogne di New York, entrando e uscendo in modo frequente. La polizia sta indagando su questi spostamenti, che avvengono in più punti della rete sotterranea. Nessuna persona è stata ancora fermata o identificata. La presenza di gruppi nelle fogne ha causato preoccupazione tra i residenti e le autorità. Le operazioni di controllo sono in corso, ma non ci sono ancora dettagli su scopi o identità dei gruppi coinvolti.

Entrano ed escono a gruppi all'interno delle fogne di New York, e in città è già mistero. Una serie di bizzarri avvistamenti di persone che entrano ed escono dal vasto sistema fognario sotterraneo della Grande Mela sta sollevando numerosi interrogativi su cosa stia accadendo esattamente, con la polizia che ora indaga fatto. Le telecamere di sicurezza hanno registrato almeno tre casi notturni del genere avvenuti nei buchi di manutenzione delle strade di Brooklyn e Queens. In un video, girato venerdì mattina presto nella sezione di Williamsburg, un gruppo di circa sette persone è stato immortalato mentre saltava fuori da un condotto nel mezzo di un incrocio, in piena vista delle auto che passavano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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New York, esploratori notturni: il mistero delle fogne

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Il mistero delle persone che entrano ed escono dai tombini di New YorkSono state segnalate diverse persone che si muovono tra i tombini di una zona di New York, entrando e uscendo con frequenza.

New York, mistero nella Grande Mela: gruppi di persone sorprese a entrare di notte nelle fogneA New York, gruppi di persone sono stati visti entrare e uscire dal sistema fognario durante le ore notturne.

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