Grosso saluta il Sassuolo | accordo per la risoluzione e attesa per la firma con la Fiorentina
Il tecnico ha lasciato ufficialmente il Sassuolo dopo aver risolto il contratto. Ora è in attesa di firmare con la Fiorentina, con cui ha raggiunto un accordo. La risoluzione con il club precedente è stata comunicata ufficialmente, e si attende la firma per definire il nuovo incarico. Nessun altro dettaglio sui tempi o sui termini dell’accordo è stato reso noto.
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