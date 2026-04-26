Sassuolo Grosso commenta il match con la Fiorentina | Quando andiamo sotto giri facciamo fatica Un orgoglio essere accostato a questo club

Dopo la partita tra Sassuolo e Fiorentina, valida per la 34ª giornata di Serie A 202526, l'allenatore del Sassuolo ha commentato il risultato durante una conferenza stampa. Ha sottolineato che quando la squadra va sotto nel punteggio, fatica a rientrare in partita. Inoltre, ha espresso soddisfazione per essere associato a un club di così alto livello, definendolo motivo di orgoglio.

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